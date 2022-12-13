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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحبة أجمل عيون.. زبيدة ثروت طاردها بيليه ورفض والدها زواجها من العندليب

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة زبيدة ثروت ، والتى تعد صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية ، حيث تمكنت بسلاسة أدائها وجمالها من حجز مكانة وسط نجمات جيلها . 

ولدت زبيدة ثروت في محافظة الإسكندرية، وتنتمى لأسرة ذات أصول شركسية، والدتها حفيدة السلطان حسين كامل، وكان والد زبيدة ثروت اللواء بحري أحمد ثروت، الذي لازمها  أثناء التصوير فى بداية مشوارها.

زبيدة ثروت

بدأت زبيدة ثروت مشوارها فى مجال التمثيل حين كان عمرها 17 عامًا بعدما  فازت فى مسابقة ملكة جمال الشرق، التى نظمتها مجلة الجيل، ومسابقة أجمل 10 وجوه للسينما، التى نظمتها مجلة الكواكب، ، إذ اختارها حسين حلمى المهندس ويحيى شاهين لبطولة فيلم الملاك الصغير عام 1957، وكان عمرها وقتها لا يتجاوز 17 عاما، حيث سبق لها تقديم مشهد صغير في فيلم دليلة.

زبيدة ثروت

وتوالت اعمال زبيدة ثروت بعد ذلك ، حيث قدمت فيلم "الملاك الصغير""في بيتنا رجل" مع الفنان "عمر الشريف" وفيلم "نساء في حياتي" مع الفنان "رشدي أباظة" والفنانة "هند رستم" و فيلم "الحب الضائع مع الفنانة "سعاد حسني" و أهمها فيلم "يوم من عمري" مع العندليب عبد الحليم حافظ".  

حكاية زبيدة ثروت مع  بيليه وعبد الحليم :

خطفت زبيدة  ثروت اللاعب البرازيلي الشهير بيليه  قلب في حفل بالكويت، ولأن كرة القدم لم تكن من أولوياتها فلم تتعرف على اللاعب البرازيلي برغم التقاط الصور معًا، والذى كان يتواجد بنفس الحفل.

زبيدة ثروت

وابدي  بيليه عن إعجابه الشديد بها حينما قام بإلباسها طوقا من الورود، وما أن عادت إلى القاهرة حتى وجدت اتصالاً منه على تليفونها،، حيث طاردها  بعد ذلك لتتزوج منه، إلا أنها رفضت لأنها لم تكن تفهمه خاصة أنه لا يتحدث العربية أو الإنجليزية. 

 بيليه

 وختمت كلامها حول قصتها مع بيليه بأنها لم تكن تعلم هل هو صادق فى علاقتهما أم لا، إلا أن تلك العلاقة لم تتطور لأكثر من ذلك.

كشفت الفنانة زبيدة ثروت عن اعجاب وحب الفنان الراحل العندليب عبدالحليم حافظ، حين طلب يدها للزواج إلا أن والدها رفض أن تتزوج من مطرب، ولم تعرف إلا بعد زيجتها الثانية.

 

 

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