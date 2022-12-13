عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تترأس الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة

صدى البلد

ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة بالدول الاعضاء  بمنظمة التعاون الاسلامي ، بحضور ومشاركة  الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة ، وكل من وزيرة  دولة فلسطين و وزيرا جزر المالديف والكاميرون، ووزيرة بوركينا فاسو الاعضاء في المنظمة، بهدف مناقشه  تطورات العمل في المنظمة  ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس  .

ورحبت الدكتورة مايا مرسي ، بالأعضاء والعضوات في الإجتماع العادي الثاني للمنظمة  وتوجهت بالتهنئة إلى ناندي سومه ديالو ، لتوليها منصب وزيرة التضامن والعمل الإنساني والمصالحة الوطنية والمرأة  والأسرة في بوركينا فاسو ، كما أعربت عن أعمق امتنانها للوزيرة السابقة  لدعمها منظمة تنمية المرأة  خلال عضويتها في المكتب التنفيذي.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة للمنظمة لتوسيع عضويتها إلى 19 دولة ، بإنضمام كل من بنغلاديش ، اليمن ، البحرين والسنغال إلى منظمة تنمية المرأة مشيرة إلى أن هذا التقدم الكبير  يضمن أن الهدف الرئيسي للمنظمة ، وهو دعم النساء والفتيات في بلداننا ، يسير على الطريق الصحيح.

من جانبها رحبت الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة بالسادة الأعضاء والعضوات  المشاركين ،ووجهت الشكر والتقدير لرئيسة المجلس الوزاري وثمنت الدور الذي تلعبه  جمهورية مصر العربية بدعمها للمنظمة في مراحل انشائها واعمالها  التأسيسية .

واستعرضت المديرة التنفيذية للمنظمة تطورات العمل في المنظمة من حيث البرامج والمشروعات والشراكات التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة ,منذ توليها منصبها، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد للاجتماع القادم للمجلس الوزاري بمنظمة تنمية المرأة 

وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المتنوعة المتعلقة بالمنظمة واعمالها وفي نهاية الاجتماع عبر اعضاء المكتب عن دعمهم للمنظمة متمنين النجاح والتوفيق لتحقيق اهدافها بالنهوض بأوضاع المرأة والفتاة بدول أعضاء المنظمة.

IMG-20221213-WA0061
IMG-20221213-WA0061
IMG-20221213-WA0062
IMG-20221213-WA0062

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

رسميا .. تحديد 6 مايو موعدا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

الصحة العالمية تحذر من عدوى المكورات العقدية بين الأطفال

ترشيحاتنا

بعد تألقه مع منتخب غانا بالمونديال.. ليفربول ينافس برشلونة على محمد قدوس

مخدرات الكريسماس.. ضبط أسلحة وزخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمرج

التعاون الدولي تشارك بفعاليات القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى 2022 بواشنطن

التخطيط: الرؤية التنموية للخدمات الثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للهوية المصرية

مايا مرسي تترأس الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة

مجلس الحوار الوطني يواصل اجتماعاته لوضع اللمسات النهائية لعمل اللجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل الدقيقة الواحدة.. أجر خيالي لـ الأمير هاري وزوجته عن مسلسلهما علي نتفيلكس

من6 صباحًا حتى الظهر.. تجنب خطأين يزيدان مخاطر الإصابة بنوبات دموية مميتة

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

دراسة: طعام شائع يتناوله الملايين متهم بزيادة فرص الإصابة بالسكري

فيديو

نجل توفيق الدقن : أمي كانت تغار على والدى

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ