مايا مرسي تترأس الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة

ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الاجتماع العادى الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ، بحضور ومشاركة الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة ، وكل من وزيرة دولة فلسطين و وزيرا جزر المالديف والكاميرون، ووزيرة بوركينا فاسو الاعضاء في المنظمة، بهدف مناقشه تطورات العمل في المنظمة ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

ورحبت الدكتورة مايا مرسي ، بالأعضاء والعضوات في الإجتماع العادي الثاني للمنظمة وتوجهت بالتهنئة إلى ناندي سومه ديالو ، لتوليها منصب وزيرة التضامن والعمل الإنساني والمصالحة الوطنية والمرأة والأسرة في بوركينا فاسو ، كما أعربت عن أعمق امتنانها للوزيرة السابقة لدعمها منظمة تنمية المرأة خلال عضويتها في المكتب التنفيذي.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة للمنظمة لتوسيع عضويتها إلى 19 دولة ، بإنضمام كل من بنغلاديش ، اليمن ، البحرين والسنغال إلى منظمة تنمية المرأة مشيرة إلى أن هذا التقدم الكبير يضمن أن الهدف الرئيسي للمنظمة ، وهو دعم النساء والفتيات في بلداننا ، يسير على الطريق الصحيح.

من جانبها رحبت الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة بالسادة الأعضاء والعضوات المشاركين ،ووجهت الشكر والتقدير لرئيسة المجلس الوزاري وثمنت الدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بدعمها للمنظمة في مراحل انشائها واعمالها التأسيسية .

واستعرضت المديرة التنفيذية للمنظمة تطورات العمل في المنظمة من حيث البرامج والمشروعات والشراكات التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة ,منذ توليها منصبها، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد للاجتماع القادم للمجلس الوزاري بمنظمة تنمية المرأة

وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المتنوعة المتعلقة بالمنظمة واعمالها وفي نهاية الاجتماع عبر اعضاء المكتب عن دعمهم للمنظمة متمنين النجاح والتوفيق لتحقيق اهدافها بالنهوض بأوضاع المرأة والفتاة بدول أعضاء المنظمة.

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