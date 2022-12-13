عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالهدايا والألعاب.. ذوي الهمم يدعمون الأطفال مرضى السرطان فى مستشفى أورام الأقصر

بالهدايا والألعاب
بالهدايا والألعاب ذوي الهمم يدعمون الأطفال مرضى السرطان فى م

 

فى مبادرة رائعة ولفتة إنسانية، زار مجموعة من متحدى الإعاقة وذوى الهمم، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر ، لدعم الأطفال محاربي السرطان  وتشجيعهم معنويا فى رحلتهم العلاجية بالمستشفى.

 

ونظم الزيارة عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بهدف تشجيع الأطفال من متحدى الإعاقة، وذوى الهمم لاقرانهم من الأطفال المرضي بالسرطان ودعمهم في رحلتهم العلاجية والتقاط الصور التذكارية معهم .

حملة إزالات مكبرة بمدينة الطود في الأقصر

أثناء ذهابهما لإلقاء نظرة الوداع على والده.. مصرع شاب ووالدته بطريق الأقصر/أسوان

كما وزع الأطفال متحدى الإعاقة الهدايا والألعاب على الأطفال المرضي داخل المستشفي وسط أجواء من البهجة والسعادة .


فيما تم خلال الزيارة، تنظيم فقرات ترفيهية ومسابقات، بينهم وبين الأطفال المرضي بالمستشفى، كما شرح الأطباء بالمستشفي للأطفال متحدى الاعاقة، كيفية الوقاية من الأمراض بطريقة مبسطة .

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان بزيارة الاطفال متحدى الإعاقة للمستشفي مؤكدا أنها زيارة رائعة تساهم فى رفع معنويات الأطفال مرضي السرطان، ووجه فؤاد الشكر للقائمين على هذه المبادرة الإنسانية ومرحبا بالتعاون بين المستشفي وكل المؤسسات والمبادرات والجمعيات والافراد مما ينعكس بشكل إيجابي على المرضي داخل المستشفي.

IMG-20221213-WA0027
IMG-20221213-WA0027
IMG-20221213-WA0028
IMG-20221213-WA0028
IMG-20221213-WA0032
IMG-20221213-WA0032
IMG-20221213-WA0029
IMG-20221213-WA0029
IMG-20221213-WA0031
IMG-20221213-WA0031
IMG-20221213-WA0030
IMG-20221213-WA0030
الأقصر الأورمان محافظة الاقصر حملة الجمعيات الخيرية مستشفى شفاء الاورمان متحدي الإعاقة شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

شاهد .. ماذا فعل مرتضى منصور مع نائب وعضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

رسميا .. تحديد 6 مايو موعدا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات

بعقب سيجارة.. مجهول يشعل النار في ضريح أحد الصحابة بالعراق

خدمات تهمك| الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار.. وآخر مستجدات أسعار الخضراوات والعملات

بعد تقديم امتحانات الترم الثاني.. أولياء أمور مصر لـ التعليم: احسموا مصير المناهج

بحد أقصى 2500 جنيه.. إسكان النواب توافق على أسعار التصالح بمخالفات البناء

إيهاب واصف: تصدير المشغولات الذهبية يسهم في رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجربة ومضمونة.. 4 أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

مش دور برد .. أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا| تعرف عليها

مقابل الدقيقة الواحدة.. أجر خيالي لـ الأمير هاري وزوجته عن مسلسلهما علي نتفيلكس

فيديو

بيهينه.. هجوم نارى على محمد رمضان بسبب فيديو مع كومبارس

جدول مواعيد مباريات المربع الذهبي في كأس العالم اليوم

معقول.. الفرخة بـ 10 جنيه والزيت مجانا .. ما القصة| فيديو جراف

لم يستأذنهم.. نيمار ينشر نص محادثاته مع لاعبي البرازيل بعد الخروج من كأس العالم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ