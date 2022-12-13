بالهدايا والألعاب.. ذوي الهمم يدعمون الأطفال مرضى السرطان فى مستشفى أورام الأقصر

فى مبادرة رائعة ولفتة إنسانية، زار مجموعة من متحدى الإعاقة وذوى الهمم، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر ، لدعم الأطفال محاربي السرطان وتشجيعهم معنويا فى رحلتهم العلاجية بالمستشفى.

ونظم الزيارة عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بهدف تشجيع الأطفال من متحدى الإعاقة، وذوى الهمم لاقرانهم من الأطفال المرضي بالسرطان ودعمهم في رحلتهم العلاجية والتقاط الصور التذكارية معهم .

كما وزع الأطفال متحدى الإعاقة الهدايا والألعاب على الأطفال المرضي داخل المستشفي وسط أجواء من البهجة والسعادة .



فيما تم خلال الزيارة، تنظيم فقرات ترفيهية ومسابقات، بينهم وبين الأطفال المرضي بالمستشفى، كما شرح الأطباء بالمستشفي للأطفال متحدى الاعاقة، كيفية الوقاية من الأمراض بطريقة مبسطة .

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان بزيارة الاطفال متحدى الإعاقة للمستشفي مؤكدا أنها زيارة رائعة تساهم فى رفع معنويات الأطفال مرضي السرطان، ووجه فؤاد الشكر للقائمين على هذه المبادرة الإنسانية ومرحبا بالتعاون بين المستشفي وكل المؤسسات والمبادرات والجمعيات والافراد مما ينعكس بشكل إيجابي على المرضي داخل المستشفي.

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