إعادة النقل النهري في النيل.. استثمارات واعدة وتوقيع مذكرة تفاهم مع السودان

يعتبر النقل النهري بالمجرى الملاحي لنهر النيل من أقدم وسائل المواصلات في مصر، حيث يمثل النقل النهري أهمية بالغة من منطلق انه أكثر وسائل الانتقال أمانا لقلة الحوادث مقارنه بوسائل النقل الأخرى نظرا لانسيابية الحركة، ولعدم وجود تقاطعات مرورية كما انه صديق للبيئة لقلة الانبعاث الملوثة للبيئة.

وكذلك يتميز النقل النهري بتقليل استخدام الوقود والقدرة على نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام الكبيرة والتي لا يمثل عنصر الوقت والسرعة أهمية كبيرة في نقلها، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف الاستثمارية للنقل النهري وتوفير إمكانيات التصنيع المحلى للوحدات النهرية.

النقل النهري

النقل النهري ومذكرة تعاون

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان للتعاون في مجال النقل النهري.

وأوضح الوزير، أن هذا التوقيع في مجال النقل النهري بين البلدين يهدف إلى ازدهار النقل النهري وتحقيق الأهداف المرجوة منه ويأتي هذا بتضافر الجهود بين الجميع واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة في ذلك الشأن، وكذلك تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدعم الفني في مجالات "المجاري الملاحية في نهر النيل، والموانئ النهرية، وتكريك المجاري الملاحية، والمساعدات الملاحية/علامات إرشادية مضيئة (الشمندورات)، والوحدات النهرية، ودراسات عن النقل النهري، وكذلك بناء القدرات للأفراد".

وأشار وزير النقل، إلى أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث وإستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، ويساهم بشكل كبير في زيادة حجم حركة التجارة بين البلدين.

الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل

قطاع في غاية الأهمية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل النهري في غاية الأهمية لأن الله وهب مصر بنهر النيل وهذا من المجاري المائية التي يجب أن نستغلها بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح مهدي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن النقل النهري به قطاعين نقل الركاب ونقل البضائع، فنقل الركاب في المجرى الملاحي والقنوات الملاحية المتصلة به هو موضوع واعد وهام وهو أداة لدخول القطاع الخاص للاستثمار لقطاع النقل جانبا الي جانب مع القطاع الحكومي المتمثل في النقل.

وتابع: يجب ان يكون هناك دعم الي استثمار في قطاع النقل النهري وإدخال القطاع الخاص في تطوير النقل النهري، لأن دخول القطاع الخاص سيكون بمثابة شراكة في الإدارة والتشغيل وليست خصخصة، والمواطن هو المستفيد من هذه الشراكة لأنه سيستخدم خدمة أفضل.

وأضاف أنه يجب ان يكون هناك اعداد جيد لملف النقل النهري وطرح كراسة شروط للاستثمار في مجال النقل النهري، بجانب ان وزير النقل طموح ولدية اجندة ويعلم جيدا بماذا سيفعل في ملف النقل النهري.

البدء بنقل الركاب

وأكد أن نقل الركاب هو أخف وطئه من مشاكل نقل البضائع فيجب التركيز والبدء عليه لان نقل البضائع مرتبط بمنسوب مياه لأنه يحتاج الي غاطس معين لمرور الوحدات النهرية وان الغاطس في فترة الشتاء لم يكن متوفر، فيجب ان نبدئ بالسهل وهي انشاء خطوط ملاحية لحركة الركاب داخل مجري نهر النيل والترع والمجاري الملاحية المتصلة به.

واختتم: الدولة المصرية اهتمت بمجال النقل حيث شهد هذا القطاع نقلة نوعية وكما كبيرا من الإنجازات في كافة القطاعات، وشملت الطرق والنقل السككى بأنواعه وقطاع النقل البحري والنهري والبرى.

الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس

مميزات النقل النهري

أن النقل النهري أفضل وسائط النقل في مصر فهو يعتبر ممراً طبيعياً مما يقلل من حجم الاستثمارات التي يحتاجها لصيانته فأهم مميزاته هي:

نتيجة لسريان نهر النيل وفروعه داخل مصر من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال و استقرار الكتل السكانية على ضفاف النيل وفروعه فقد أستخدم فى نقل السكان ونقل منتجاتهم.

القدرة علي نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام كبيرة والتي لا يمثل الوقت والسرعة أهمية كبري في نقلها وبعض الحمولات غير النمطية و التى يصعب نقلها بأى وسيلة نقل أخرى .

النقل النهري كأفضل الوسائط لتخفيف النقل علي الطرق عالية التكلفة الإستثمارية وحمايتها من الانهيارات السريعة تحت وطأة عدم إحترام الشاحانات وإلتزامها بالحمولات المقررة .

انخفاض التكلفة الاستثمارية لمنظومة شبكة للنقل النهرى بالمقارنة بالتكاليف الباهظة لإنشاء وصيانة الطرق البرية والسكك الحديدية‏ .

تكاليف الصيانة للممرات الملاحية أقل كثيرا عن تكاليف صيانة الطرق البرية والسكك الحديدية ومعظمها بالعملة والخامات المحلية‏ .‏

تكاليف التشغيل والصيانة بالنسبة للوحدات النهرية أقل كثيرا من تكاليف تشغيل وصيانة الشاحنات البرية وقطارات السكك الحديدية ومعظمها بالجنيه المصري‏.‏

سيساعد الإعتماد على النقل النهرى فى تشغيل‏‏ ترسانات بناء وصيانة المنشآت النهرية على طول مجرى نهر النيل وفروعه بإستخدام خامات محلية مما سيتيح إستخدام عمالة كثيفة فى هذه الصناعة بشكل مباشر وفى الصناعات المغذية المصنعة للخامات المستخدمة فى صناعة النقل النهرى مما سيكون له أثر ملموس على تقليل البطالة.

انخفاض تكاليف القوة المحركة للجر من حيث قلة استهلاك الوقود والقدرة المحركة اللازمة لنقل حمولة ما فى وحدات النقل النهرى عنها فى الشاحنات المكافئة لنقل نفس الحمولة وكلما زاد الإعتماد على النقل النهرى هذه الوحدات قل استهلاك السولار المستورد‏ وق إنبعاث الغازات السامة فهو فائدة إقتصادية وبيئية .

الإعتماد على النقل النهرى يكون له أثر ملموس وحل لتفاقم مشاكل ارتفاع الكثافات المرورية علي الطرق وما يصاحبها من تأثيرات سلبية علي التنمية الشاملة للدولة إقتصاديا وبيئيا .

وهناك العديد من المميزات والفوائد الغير محسوسة بإعتماد الدولة المصرية على النقل النهرى ستعود بالفوائد الإقتصادية والصحية على المواطن المصرى.