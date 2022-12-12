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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان للتعاون في مجال النقل النهري

وزير النقل
وزير النقل

شهد  الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل  توقيع مذكرة تفاهم  بين مصر وجنوب السودان مذكرة تفاهم  للتعاون في مجال النقل النهري ، حيث وقع عن الجانب المصري اللواء مفيد صلاح محمود رئيس هيئة النقل النهري وعن جنوب السودان المهندس  زوبير تابان زاكايو مدير عام النقل النهري .

وأوضح الوزير أن هذا التوقيع في مجال النقل النهري بين البلدين يهدف إلى ازدهار النقل النهري وتحقيق الأهداف المرجوة منه ويأتي هذا بتضافر الجهود بين الجميع  وإتخاذ جميع الإجراءات المتاحة في هذا الشأن، وكذلك تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدعم الفني في مجالات "المجاري الملاحية في نهر النيل ، والموانئ النهرية ، وتكريك المجاري الملاحية ، والمساعدات الملاحية / علامات إرشادية مضيئة (الشمندورات) ، والوحدات النهرية ، ودراسات عن النقل النهري ، وكذلك بناء القدرات للأفراد" .

وأشار وزير النقل  إلى أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية  ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة.

وأضاف أن النقل النهري يعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث وإستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلي خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، كما يساهم بشكل كبير في زيادة حجم حركة التجارة بين البلدين.
 

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