محافظ بني سويف يفتتح مبنى التأمين الصحي بعد تطويره ورفع كفاءته

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى عيادة التأمين الصحي بمدينة سمسطا، وذلك بمساهمة مجتمعية وضمن خطة الهيئة العامة للتامين الصحي بقيادة الدكتورمحمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة، لتطوير ورفع كفاءة عيادات التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتفعى خدمات التأمين.

حضر الافنتاح النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب "رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن ببني سويف"، الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب ،والدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، الدكتورة رضا محمود مدير عام إدارة الشئون الطبية ،الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات،مصطفى محمود مدير إدارة المتابعة والرقابة بفرع التأمين، ومسؤولو الوحدة المحلية والتأمين الصحي بمركز ومدينة سمسطا.

وعقب الافتتاح ، تفقد المحافظ مبنى التأمين الصحي ، المقام على مساحة 140 متراً من طابقين ، ويضم نحو 19 تخصصاُ طبياُ متنوعاُ ، من خلال 6 غرف للكشف تشمل(غرفة ممارس عام وجراحة عامة وجراحة أوعية دموية ،غرفة مخ وأعصاب وصدرية ورمد ،غرفة وباطنة وأنف وأذن وعظام ،غرفة أسنان ،غرفة نسا ومسالك وقلب وكبد وجهاز هضمى ،غرفة أنيميا ..وأطفال وجلدية ومناعة وروماتيزم ) بالإضافة إلي معمل وغرفة سحب وصالة انتظار للمعمل وصيدلية هيئة وصالة انتظار بالدور الأرضي وغرفة إداريين ،حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي بمركز ومدينة سمسطا أكثر من 143 ألف و600 مواطناً

وأعرب المحافظ، عن سعادته بافتتاح مبنى التأمين الصحي "بعد تطويره ورفع كفائته" كإضافة قوية لمنظومة الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي،مؤكداً على أن الدولة تولى قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، خاصة مع توجيه بوصلة التنمية للصعيد.

كما أشار المحافظ إلى النجاح في تشكيل فريق عمل من المحافظة والصحة والنواب والمجتمع المدني لدعم مشروع النهوض بقطاع الصحة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة لأبناء بني سويف،منوهاً أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً فعلياً بين المحافظ والنواب لتحسين مستوى الخدمة بالمنظومة الصحية بالمحافظة

من جانبه أعرب د. محمد يحيى مدير التأمين الصحي ببني سويف عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"لدعمه جهود الفرع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات التأمين وتوجيهاته المستمرة بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة للمشروعات والأعمال الجاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية والمنشآت والمباني تمهيدا للتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة بعد إدراج شرائح وفئات جديدة للاستفادة من المنظومة