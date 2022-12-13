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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التنظيم والإدارة يوافق على تمويل 140 وظيفة بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على مقترح تمويل وظائف عدد 54 وظيفة أستاذ وعدد 86 وظيفة أستاذ مساعد، بحيث يصبح أجمالي الوظائف الممولة 140 وظيفة على موازنة العام الجامعي 2022/2023، وذلك في إطار المادة 71 لقانون 49 المختص بشأن تنظيم الجامعات.

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وهنأ رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الألقاب العلمية، موجهاً الشكر والتقدير لجهاز التنظيم والإدارة وكل من ساهم وبذل جهد من أجل سرعة اتخاذ هذا القرار.

وأكد على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة لأسرة الجامعة ومراعاة مصالحهم، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حسن سير العملية التعليمية.

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