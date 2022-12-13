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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"طبعاً قادرين نعملها"..تفاصيل حصول فريق "رؤية للدمج" على المركز الأول..فيديو

فريق رؤية للدمج
فريق رؤية للدمج

أكد أميمة عبدالغني مدير مركز رؤية للتدريب و تنمية مهارات ذوي الأحتياجات الخاصة بالسويس، أن  هدف مركز رؤية للتدريب و تنمية مهارات ذوي الهمم بالسويس، هو معالجة الأطفال بعدة أساليب خاصة بالفن.

ورد الحياة ولدت الدافع لهم 

 

وأضافت أميمة عبد الغني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، أن مركز رؤية للتدريب و تنمية مهارات ذوي الهمم بالسويس، يعالج الأطفال ذوي الهمم بالرسم، و التمثيل ، و غيرها، معقباً :" لقيت الأولاد معظمهم عندهم موهبة التمثيل واضحة للغاية"


وأوضحت  مدير مركز رؤية للتدريب و تنمية مهارات ذوي الأحتياجات الخاصة بالسويس، أن نجاح العرض المسرحي الأول لهم بالسويس ، مسرحية" ورد الحياة"، هو الذي ولد الدافع لدى الأطفال و المركز، بإقامة عروض مسرحية أخرى بالقاهرة، بإعتبار ان القاهرة هي العاصمة و نقطة إنطلاق لكل جديد.


وأشارت أميمة عبد الغني إلى، أنه تم الأشتراك في مهرجان أفاق، و ذلك بمسرحية "طبعاً قادرين نعملها" و التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

 

 

رؤية ذوى الهمم طبعا قادرين نعملها مهرجان آفاق أميمة عبدالغني

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