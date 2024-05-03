توقع منسق الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل هزيمة أوكرانيا دون إمدادات الأسلحة الغربية "في غضون أسبوعين"

وأضاف بوريل خلال محاضرة في المملكة المتحدة "أعرف كيف أنهي الحرب في أوكرانيا، ويمكن القيام بذلك في غضون أسبوعين - فقط أوقف الإمدادات".

ووفقا لبوريل، بدون الإمدادات، سوف تستسلم أوكرانيا "وتنتهي الحرب"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه لا يريد أن ينتهي الصراع بهذه الطريقة، ويأمل أن "لا يريد الكثير من الناس في أوروبا ذلك أيضًا".

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستهزم دون مساعدة الولايات المتحدة.