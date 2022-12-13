محافظ السويس يخلى عمارتين بحى الرياض بعد انهيار عقار.. ويأمر بتسكين 16 أسرة

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، إخلاء عمارتين بحى الرياض بفيصل تصدعت مبانيها إثر انهيار عمارة مجاورة، وأمر بسرعة تسكين 16 أسرة بمساكن العبور بحى الأربعين.

كما قرر المحافظ سرعة تنفيذ قرارها بازالة العمارتين وكلف فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل بسرعة الانتقال متابعة سرعة اخلاء العمارتين دون اصابات وتوفير الاوناش على نفقة الحى لاخلاء امتعة الاهالى.

تلقى اليوم اللواء عبد الرحمن هريدى مدير امن السويس اخطارا من العميد محمد كمال مأمور قسم شرطة فيصل بتصدع عمارتين بمنطقة الرياض بمدينة فيصل السكنية فاصدر تعليماته بانتقال المامور على راس قوة للتامين ومعونة المسؤلين بالحى لسرعة الاخلائ حفاظا على أرواح المواطنيين وحراسة وتامين أمتعتهم.

وأعدت فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل تقرير حول الواقعة حيث تبين انه تم تنفيذ قرار المحافظ باخلاء العمارة 102 الذى صدر قرار بازالتها ألا انها انهارت اليوم وهى خاوية من السكان مما ادى لتصدع العمارتين المجاورتين 103 و 104 الاهلين بالسكان والصادر بشانهما قرار ازالة واخلاء من السكان وقام الحى بتوجيه انذارات لقاطنيها.

وأمر المحافظ بتسكين الـ16 أسرة فورا بمسكن العبور.