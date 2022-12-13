عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ السويس يخلى عمارتين بحى الرياض بعد انهيار عقار.. ويأمر بتسكين 16 أسرة

صدى البلد

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، إخلاء عمارتين بحى الرياض بفيصل تصدعت مبانيها إثر انهيار عمارة مجاورة، وأمر بسرعة تسكين 16 أسرة بمساكن العبور بحى الأربعين.

كما قرر المحافظ سرعة تنفيذ قرارها بازالة العمارتين وكلف فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل بسرعة الانتقال متابعة سرعة اخلاء العمارتين دون اصابات وتوفير الاوناش على نفقة الحى لاخلاء امتعة الاهالى. 

تلقى اليوم اللواء عبد الرحمن هريدى مدير امن السويس اخطارا من العميد محمد كمال مأمور قسم شرطة فيصل بتصدع عمارتين بمنطقة الرياض بمدينة فيصل السكنية فاصدر تعليماته بانتقال المامور على راس قوة للتامين ومعونة المسؤلين بالحى لسرعة الاخلائ حفاظا على أرواح المواطنيين وحراسة وتامين أمتعتهم. 

وأعدت فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل تقرير حول الواقعة حيث تبين انه تم تنفيذ قرار المحافظ باخلاء العمارة 102 الذى صدر قرار بازالتها ألا انها انهارت اليوم وهى خاوية من السكان مما ادى لتصدع العمارتين المجاورتين 103 و 104 الاهلين بالسكان والصادر بشانهما قرار ازالة واخلاء من السكان وقام الحى بتوجيه انذارات لقاطنيها. 

وأمر المحافظ بتسكين الـ16 أسرة فورا بمسكن العبور.

إني انهيار محافظ السويس شرطة قسم شرطة أهلي مدير الاربعين عبد الرحمن قرى إخطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد .. ماذا فعل مرتضى منصور مع نائب وعضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

ياسمين عز تكشف حقيقة إيقاف برنامج "كلام الناس"

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

ترشيحاتنا

برنامجها توقف ولا مكمل..5 تصريحات عن الرجال وضعت ياسمين عز في مأزق

إلحق.. إلغاء كارت تكافل وكرامة القديم بداية من يناير| اعرف السبب والبديل

وزير الشباب والرياضة يهنئ ياسر إدريس لفوزه بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.9% وتربح 26.1 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

عمرو دياب برفقة ابنه وأصدقائه فى أحدث ظهور له.. صور

بعد نفوق الدواجن في حريق.. القبض على صاحب مزرعة الإسماعيلية بتهمة الإهمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الفلافل الهشة

مجربة ومضمونة.. 4 أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

مش دور برد .. أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا| تعرف عليها

فيديو

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

بعد قرار الوزير.. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

برودة شديدة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ