عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عائلة ميسي تدعمه من المدرجات أمام كرواتيا في كأس العالم.. صور

عائلة ميسي
عائلة ميسي

حضرت عائلة ميسي نجم منتخب الأرجنتين في مدرجات ملعب لوسيل لمتابعة مباراة راقصي التانجو أمام كرواتيا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 . 

وظهرت انتونيلا زوجه ميسي رفقة أولاده الثلاثة في المدرجات بقميص منتخب بلادهم الأرجنتين . 

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا


تبث مباراة الأرجنتين وكرواتيا على مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط.

وتنقل المباراة على قناة بى ان سبورت ماكس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجى بالإضافة إلى قناة بى ان سبورت ماكس 4 ويعلق عليها رؤوف خليف بالإضافة الى قنوات بى ان سبورت المفتوحة

كما تنقل المباراة على مجموعة قنوات الكأس القطرية .

تشكيل الأرجنتين
في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

تشكيل كرواتيا
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.

الأرجنتين كرواتيا الأرجنتين وكرواتيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

مجانا على النايل سات..قناتان تذيعان مباراة الأرجنيتن وكرواتيا في كأس العالم..التردد

ترشيحاتنا

بشأن المحاكمة التأديبية.. الدستورية تفصل في قانون الصيادلة

ميسي يمنح الأرجنتين التقدم أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

الفيضانات تغرق عاصمة البرتغال.. صور

بعد تفجير فندق لهم.. الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة أفغانستان

هل بلع لسانه؟.. كرة القدم بمطروح تكشف أسباب وفاة لاعب بالقسم الثالث

معنى حديث النبي «حُبِّب إلي من الدنيا الطيب والنساء»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقلد رانيا يوسف.. كيت هدسون بدون بطانة في برنامج تلفزيوني

بعد كشف حقيقة توقف برنامجها..5 صور لـ ياسمن عز وضعتها فى مأزق

بعد صورتهم الجريئة.. إطلالات عبير صبرى وزوجها المثيرة

بنسبة 1400%.. امرأة تتصدر عناوين البحث لعام 2022

فيديو

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

أسرار الوفاة الغامضة للحسناء كاميليا.. هل أمر الملك فاروق باغتيال عشيقته؟ فيديوجراف

الكشف عن نشاط عصابة كبيرة اتخذت تجارة السيارات والعقارات ستارا لأعمالها.. شاهد

أهان الكومبارس.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بهذه الطريقة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ