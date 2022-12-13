عائلة ميسي تدعمه من المدرجات أمام كرواتيا في كأس العالم.. صور

حضرت عائلة ميسي نجم منتخب الأرجنتين في مدرجات ملعب لوسيل لمتابعة مباراة راقصي التانجو أمام كرواتيا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 .

وظهرت انتونيلا زوجه ميسي رفقة أولاده الثلاثة في المدرجات بقميص منتخب بلادهم الأرجنتين .

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا



تبث مباراة الأرجنتين وكرواتيا على مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط.

وتنقل المباراة على قناة بى ان سبورت ماكس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجى بالإضافة إلى قناة بى ان سبورت ماكس 4 ويعلق عليها رؤوف خليف بالإضافة الى قنوات بى ان سبورت المفتوحة

كما تنقل المباراة على مجموعة قنوات الكأس القطرية .

تشكيل الأرجنتين

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.