ميسي يمنح الأرجنتين التقدم أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

تقدم منتخب الأرجنتين على كرواتيا، بهدف نظيف، في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 34 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله ألفاريز بعد عرقلته من قبل ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا.

تشكيل كرواتيا

وضم تشكيل كرواتيا كلا من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

ويعوض نيكولاس تاجليافيكو، غياب ماركوس أكونيا في تشكيل الأرجنتين، والموقوف بسبب تراكم الإنذارات.

وبدأت المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل المونديالي.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على هولندا بركلات الجزاء، فيما أقصى منتخب كرواتيا نظيره البرازيلي بضربات الحظ الترجيحية أيضًا.