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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تكشف تفاصيل حفل تخرج دفعتى عامى 2020 و2021

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

‎تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أول احتفالًا رسميًا بتخريج طلابها من دفعتي عامي 2020 و 2021 بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا، الاحتفال سيقام الخميس المقبل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.


‎سيقام الاحتفال في حرم جامعة القاهرة، حيث سيتوافد الطلاب لأخذ الصور التذكارية أمام مبنى الكلية، ثم تبدأ حركة المسار المعتاد، من الكلية إلى سلم قبة جامعة القاهرة، حيث سيأخذ طلاب الدفعتين الصور التذكارية مع بعضهم، بينما يصاحبهم فريق الموسيقى العسكرية.

 

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أخبار التعليم.. 10 يونيو موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 والدبلومات 27 مايو.. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تبدأ الاحتفال بتخريج طلابها


‎وسينتقل الاحتفال إلى مسرح البالون، حيث تقوم الكلية، ممثلة في مجلسها وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام، وفي حضور الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والأستاذة الدكتورة حنان  حسن وكيل الكلية، والسفير عــادل المليجى، رئيس جمعية الخريجين ، بتكريم طلابها الخريجين من دفعتي عامي 2020 و 2021، ومنحهم شهادات التخرج من الكلية، وأخذ الصور التذكارية.

القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جائحة فيروس كورونا فيروس كورونا

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