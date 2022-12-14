هاتشباك ألماني أرخص من الكوري .. سكودا بـ 90 ألف جنيه

تفضل الفتيات دائمًا السيارات صغيرة الحجم من فئة الـ"هاتشباك"، لدرجة جعلت الكثير يظنون بأن تلك الفئة، صُنعت خصيصًا كسيارة نسائية في المقام الأول، ولأن النساء بشكل عام ليس لديهن الخبرة الكافية التي تمكنهن من اكتشاف أعطال السيارات المفاجئة التي تحدث أثناء السير، فعليهن التمعن جيدًا في كيفية إختيار سيارتهم الـ"هاتشباك" المناسبة الإعتمادية والتي تحتوي على وسائل الأمن والسلامة، وقبل أي شيء سعرها المناسب خاصة للمرأة العاملة في ظل موجة إرتفاع أسعار السيارات الحالية، لذا فكل هذه المواصفات قد وفرها سوق المستعمل في السيارة التشيكية الألمانية سكودا فابيا.

سكودا فابيا موديل عام 2003

وبحسب إحدى المنصات الإلكترونية "أونلاين" لبيع السيارات المستعملة، وهي المنصة الأشهر في مصر، فقد جاء عرض على السيارة سكودا فابيا موديل عام 2003 بـ 90 ألف جنيه.

جاءت السيارة سكودا فابيا موديل 2003 بمحرك مكون من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 74 حصانًا متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، كما يبلغ معدل إستهلاك الوقود لهذه السيارة لـ 4.8 لتر لكل 100 كيلو متر.

سكودا فابيا موديل عام 2003

أما عن المقصورة الداخلية لـ سكودا فابيا موديل 2003 فهي تتسع لأربعة أشخاص بكل أريحية، اثنين في المقاعد الأمامية واثنين في المقعد الخلفي، وقد تتسع لثلاثة أشخاص في المقعد الخلفي ولكن يكون ضمنهم طفلًا،و تتسم بإحتوائها على أنظمة الأمان والسلامة من الوسائد الهوائية الأمامية لحماية السائق والراكب الامامي، وهي مزودة بعجلة قيادة تقليدية بسيطة وعدادات قراءة إعتيادية، وأيضًا مكيف للهواء وقفل ذاتي "سنتر لوك" وزجاج كهربائي.

سكودا فابيا موديل 2003

وبحسب مالك السيارة بلغ عداد سكودا فابيا موديل 2003 أكثر من 200 ألف كيلو متر، كما حصلت من قبل على دهان خارجي، وتحتوي على "فتحة سقف".