«الإرشاد النفسي والديني وأثره في تنمية الوعي لدى الطلاب».. ندوة بجامعة الفيوم|صور

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان "الإرشاد النفسي والديني وأثره في تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات، والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
وحاضر خلال الندوة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بجامعة القاهرة.
وصرح الدكتور ياسر مجدي حتاته بأن الندوة تهدف إلى تنمية الوعي النفسي والديني لطلاب الجامعة، والعمل على تقوية الجوانب الروحية والنفسية، وإمدادهم بالمعلومات العلمية الكافية لحل المشكلات والضغوط التي يتعرض لها طلاب وطالبات الجامعة.
وأكد أن إدارة الجامعة تسعى دائما لبناء شخصية أبنائها الطلاب، وتخريج أشخاص يتميزون بالاتزان النفسي والمعرفي، والتحلي بالقيم والأخلاق السليمة.
من جانبه أشار الدكتور عاصم العيسوي، أن الندوة تأتي في إطار الندوات التثقيفية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، حيث يحرص القطاع على استضافة عدد من الرموز والشخصيات العامة في مختلف المجالات، التي من شأنها تقديم الإفادة لطلاب الجامعة ومن ثم للمجتمع الخارجي.
وأكد أن الندوة تمثل قدرًا كبيرًا من الأهمية للطلاب، في ظل الظروف والتغيرات الاجتماعية الراهنة، وانتشار الأفكار السلبية والمغلوطة، ومن ثم ضرورة العمل على تصحيحها وتفنيدها من قبل المتخصصين.
وتناول فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق الحديث حول عدة مفاهيم وقيم دينية منها مفهوم التوحيد؛ ويعني توحيد الألوهية لله عز وجل والتحلي بقيم الصدق والبعد عن الكذب والنفاق والخديعة وإخلاص النية لله عز وجل.
ووجه الطلاب إلى ضرورة تزكية أنفسهم وتخليصها من المساوئ والصفات المذمومة، والتحلي بالقيم والأخلاق الحميدة والتقرب لله عز وجل، مؤكدًا ضرورة العمل وتعمير الأرض والانتماء للوطن.
كما أوضح أن الإنسان يمر بأربع مراحل أساسية، منها مرحلة بناء الذات، ومرحلة التعايش مع الواقع، ومرحلة النضج، و مرحلة صيانة النفس ، ودعا الطلاب إلى ضرورة الوعي والسعي نحو اكتساب الأفكار الإيجابية، وحذر من تزييف الوعي.
فيما تحدث الدكتور نبيل عبد المقصود، عن مخاطر تناول المخدرات والعقاقير؛ حيث تسبب مخاطر كبيرة على الإنسان، منها انخفاض نسبة السكر بالدم، والتشنجات التي قد تسبب الوفاة، وضعف الذاكرة، وعدم الاتزان الجسدي والنفسي، كما تؤدي إلي الشك في المحيطين والمقربين ومن ثم الإصابة بالجنون ، وأشار إلى أنّ تناول المخدرات يسبب العقم لدى الرجال والنساء، والتعرض لمخاطر الإجهاض وتشوهات الجنين.
ووجّه الطلاب إلى ضرورة الحذر، والحفاظ على النعم التي منحها الله لهم، والتعامل مع المشكلات والضغوطات النفسية بطريقة هادئة، والتواصل مع أسَرهم، وبناء قاعدة أصدقاء جيدة تعينهم وقت التعرض للمشاكل المختلفة.
واستمع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق والدكتور نبيل عبد المقصود لتساؤلات الطلاب، وقاما بالرد عليها ، وفي نهاية اللقاء قدّم الدكتور رئيس الجامعة درع الجامعة للضيفين الكريمين تقديرًا لجهودهم.