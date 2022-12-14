هشام يكن: خبرات ميسي وراء صعود الأرجنتين لنهائي المونديال

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، ظهرًا بشكل جيد للغاية أمام كرواتيا، خصوصا أن البطولة اقتربت كثيرًا منهم، مشيرًا إلى أنهم خسروا اللقاء الأول أمام السعودية ثم حققوا مكاسب متتاليية.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ليونيل ميسي يلعب بشكل سهل مع زملائه، ويصنع أهداف بشكل مميز خصوصا الهدف الثالث، وخبراته ساهمت في فوز الأرجنتين وصعودها للمباراة النهائية، ميسي ليس لاعب عادي، فهو يمتلك الذكاء الفطري داخل الملعب".

وأضاف: "منتخب كرواتيا كان يعاني من بعض الأخطاء الدفاعية أمام الأرجنتين، وليونيل ميسي أسطورة سنحكي عنها كثيرًا، فهو قادر على اللعب بسلاسة والتمرير لزملائه في منطقة الجزاء، ورغم تعرضه لكدمة في بداية اللقاء لكنه ظهر بمستوى رائع على مدار اللقاء".