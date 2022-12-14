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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يغضب من الحديث عن عمره ويلجأ للإهانة والشتيمة.. تفاصيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

لجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشتائم عندما أصيب بالإحباط من الحديث حول عمره، حيث يتساءل الديمقراطيون عمّا إذا كان بإمكانه الترشح لولاية أخرى في عام 2024.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيكون بايدن في عمر الـ 82 عامًا إذا فاز وتولى منصبه في عام 2025، فهو بالفعل أكبر رئيس سنّا للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن بايدن كان عرضة للزلات قبل فترة طويلة من توليه الرئاسة، فقد قدم بعض الأسباب للقلق خلال توليه زعامة البيت الأبيض.

كما واجه أيضًا، أسئلة ومخاوف بشأن صحته العقلية والجسدية منذ توليه واحدة من أكثر الوظائف إرهاقًا في العالم.

وشملت بعض الأخطاء الأكثر إثارة للقلق تكراره بأن نجله بو الذي مات بسبب السرطان، قد توفى أثناء خدمته في العراق، ونسيانه أن نائبة الكونجرس التي نادى عليها خلال خطاب قد ماتت بالفعل، كما صافح يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل محرج لمدة 42 ثانية، فضلًا عن سقوطه أثناء إحدى جولاته المعتادة من على دراجته.

ولهذا يبدو أن بايدن سئم من الحديث عن هذه الزلات، حيث ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه صرخ ذات مرة في مساعديه وأطلق لفظًا خارجًا قائلًا: "هل تعتقدون أنني لا أعرف كم ..... عمري؟".

إهانة صحفي

كما أهان بايدن في يناير الماضي، مراسل قناة فوكس نيوز بيتر دوسي، ووصفه بأنه “غبي ابن ....”، بعد أن طرح دوسي سؤالًا حول التضخم في الولايات المتحدة، حيث قال للرئيس "هل تعتقد أن التضخم عائق سياسي في المدى المتوسط؟”.

فأجاب بايدن “لا.. إنه مصدر قوة عظيم، المزيد من التضخم. يا له من غبي ابن .....!”.

كان الميكروفون أمام بايدن مباشرة، لكنه بدا كما لو كان يقول هذه العبارة في نفسه أو أنه ربما يكون اعتقد أن الميكروفون قد أغلق.

بايدن الشتائم البيت الأبيض الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة

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