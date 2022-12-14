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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق وتدمير منازل.. مصرع 120 شخصًا في أسوأ فيضانات تضرب الكونغو الديمقراطية|صور

فيضانات الكونغو الديمقراطية
فيضانات الكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن 120 شخصًا حتفهم في عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية كينشاسا بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وغمرت مياه موحلة أحياء بأكملها، ودمرت منازلًا وطرقُا بما في ذلك الطريق السريع «إن1» الذي يربط كينشاسا بميناء ماتادي البحري الرئيسي.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعد هذا هو أسوأ فيضان منذ سنوات يجتاح عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الطريق قد يغلق لثلاثة أو أربعة أيام.

وجمعت حصيلة القتلى الإدارة العامة للهجرة، التابعة لوزارة الداخلية، حيث يعتبر عدد القتلى مرشحًا للزيادة. 

وذكر وزير الصحة جان جاك مبونجاني مباندا لوكالة “رويترز” للأنباء، إن الوزارة أحصت 141 قتيلاً، لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى.

وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء على الوفيات، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء جان ميشال لوكوندي.

وكانت كينشاسا ذات يوم موقعًا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونجو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في أفريقيا ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

وجعل التحضر السريع غير المنظم كينشاسا أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، والتي صارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.

الكونجو الكونجو الديمقراطية كينشاسا انهيارات أرضية فيضانات

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