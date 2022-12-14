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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد وخالد سليم ضيفا أمير كرارة ببرنامج "سهرانين".. الخميس والجمعة

صدى البلد

تحل النجمة دينا فؤاد ، والنجم خالد سليم، ضيفان على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON يومى الخميس والجمعة الساعة العاشرة مساءً، وذلك فى حلقة استثنائية مليئة بالغناء والاستعراضات لبعض الفوازير.

ومن المقرر أن تتحدث وجه القمر دينا فؤاد فى البرنامج عن بداياتها مع النجم الكبير نور الشريف فى مسلسل الدالى، وكيف ساهم المسلسل فى جعلها نجمة من بداية عرض أولى حلقاته، كما تقدم بعض الاستعراضات ومنها فوازير "أم العريف" بأداء استحوذ على إعجاب أمير كرارة وخالد سليم، كما تتحدث دينا عن علاقتها بالنجم خالد سليم وتجربتهما معا فى جمال الحريم وكواليس هذا المسلسل المرعبة، وتكرار العمل سويا فى مسلسلهما "حكايات الماميز" الذى يتم تصويره الآن.

وتجهز وجه القمر حاليا لمفاجأة كبيرة لجمهورها عبر مسلسها الجديد "حكايات الماميز" مع النجم خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وهو من الأعمال الاجتماعية الهامة التى تدور فى اطار الواقع المجتمعى، وما تعيشه الأسر المصرية، فى اطار درامى جذاب ومهم، وتراهن دينا فؤاد على دورها فى هذا العمل الذى سيعد نقلة حقيقية فى مشوارها الفنى. 
 

وفى عام 2022 تألقت وجه القمر دينا فؤاد وحققت نجاحات على كل المستويات سواء الفنية أو غيرها، حيث كانت صاحبة اطلالات راقية وملكية فى أكثر من محفل فنى، حيث تألقت وجه القمر دينا فؤاد، بإطلالة ملكية راقية في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى وتم تكريمها على مسلسل الاختيار، كما تألقت فى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

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