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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل ساعات من مواجهة فرنسا.. قطر توجه صدمة قاسية للجماهير المغربية|ماذا حدث؟

الجماهير المغربية
الجماهير المغربية

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها ألغت جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة، الأربعاء، لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، وعزت ذلك إلى قرار قالت إن السلطات القطرية اتخذته.

وبحسب وسائل إعلام، قالت الشركة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني "عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ عُملاء بإلغاء رحلاتهم التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية".

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء اليوم، بيد أن مصدرا في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال أمس الثلاثاء إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.

ويعني إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم أن شركة الطيران الوطنية المغربية لم تتمكن إلا من تسيير سبع رحلات فقط أمس الثلاثاء، مما يعني أن المشجعين الذين حجزوا بالفعل تذاكر المباراة أو غرفا فندقية لا يمكنهم السفر.

وقالت شركة الطيران المغربية إنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.

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الخطوط الملكية المغربية الرحلات الجوية قطر مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا السلطات القطرية

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