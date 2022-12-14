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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعق الميكروفون| تصرف مضحك من نجل حارس المغرب خلال لقاء تليفزيوني لوالده|شاهد

ياسين بونو ونجله
ياسين بونو ونجله

حدث موقف طريف لياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، عقب تأهل بلاده يوم السبت إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وقاد بونو بتصدياته الرائعة منتخب المغرب لإنجاز تاريخي بالتواجد في نصف نهائي كأس العالم 2022 في مسيرة شهدت تجاوز بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

وعقب مباراة البرتغال في ربع النهائي أجرى بونو حواراً مع إحدى القنوات، وهو يحمل نجله الذي لم يتجاوز عمره سنوات قليلة.

ولكن نجل بونو خطف القلوب بمشهد عفوي حين لعق الميكروفون الخاص بالقناة التلفزيونية متخيلاً أنه حلوى أو أيس كريم.

وضحك بونو حين شاهد نجله يلعق الميكروفون متخيلاً أنه نوع من الحلوى، بينما ابتسم الابن وعلى وجهه ملامح من خجل طفولي بسيط، قبل أن يكمل حارس المغرب حواره.

ويأمل بونو في أن ينجح في الذود عن عرينه خلال نصف نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا الأربعاء، ليجعل أفريقيا ثالث قارة في التاريخ تلعب نهائي كأس العالم بعد أوروبا وأمريكا الجنوبية.

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