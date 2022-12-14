رئيس جامعة بني سويف: بدء الترجمة من العربية للصينية بمركز اللغات

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مركز اللغات والترجمة التخصصية، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف الجيار مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، بدء الترجمة من اللغة العربية للصينية وتنفيذ 22 ترجمة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتم تحديد الاختبار الأكاديمي رقم 121 والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري، وبالنسبة لدورات اللغات المختلفة فجاري تنفيذ 4 دورات في اللغة الفرنسية بمقر معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعقد الدورة الثانية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إضافة الي بدء الحجز في دورات اللغتين الانجليزية والألمانية. وفي إطار مبادرة مركز الترجمة في مجال الإبداع السينمائي العالمي، تم تجهيز فيلمين قصيرين يعبران عن الحياة في باريس لعرضه على الطلاب وهو ما يثري لغة الشباب وتعريفهم بالثقافات الأخرى.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع اللجنة العليا للوافدين، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء مجلس الإدارة، وتم عرض تقرير عن زيارة سفارتي دولتي موريتانيا وماليزيا خلال شهر ديسمبر، وتوجيه الشكر لسفراء الجامعة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المرافقين لتلك الزيارات على مدار عام كامل.