تكريم وحدة طب الأسرة بدراجيل بعد حصولها على المركز الأول في اعتماد “جهار”

واصلت محافظة المنوفية تحقيق إنجازات متميزة بعد تتويج وحدة طب الأسرة بدراجيل – إدارة الشهداء بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في اعتماد منشآت "جهار".

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، حيث حظيت الوحدة بتكريم محلي وعالمي تقديرًا لجهودها في تحسين مؤشرات الأداء ورفع مستوى الخدمة الطبية.

وجاء حصول الوحدة على تقييم تجاوز ٩٩٪؜ من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ليعكس نجاح استراتيجية مديرية الشئون الصحية بالمنوفية في الارتقاء بالممارسات المهنية وتطوير منظومة الرعاية الأساسية. كما يعبر هذا التتويج عن نهج مؤسسي قائم على دعم التحسين المستمر، وتكامل الجهود بين مختلف الإدارات الفنية والإدارية لضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، مؤكدة استمرار العمل على تعميم التجربة الناجحة ورفع جاهزية المنشآت الصحية لتحقيق المزيد من الاعتمادات. وأشادت المديرية بجهود فرق العمل المختلفة التي ساهمت في الوصول لهذا المستوى المتميز، مؤكدة أن التكريم هو بداية لمسار متواصل من التطوير لخدمة أبناء المنوفية.