القوى العاملة : تسهيل إجراءات عودة مصريين انتهت إقامتهم بالسعودية| بالأسماء

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الاربعاء تقريرين من مكتبي "التمثيل العمالي" التابع لها بمدينة جدة،و"التمثيل العمالى"بالرياض، بالقنصلية العامة المصرية، بالمملكة العربية السعودية، بشأن تسهيل إجراءات حصول 163عاملاً من الراغبين في العودة إلى مصر،بسبب إنتهاء إقامتهم النظامية،وذلك بعد مراجعة "إدارة الوافدين"،والجهات المعنية،وتم منحهم تأشيرات خروج نهائية للعودة.

وجاء في تقرير تلقاه الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة،من وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة،قال فيه انه تمت الموافقة ، الانتهاء من 29 طلب من أصل 134 لإصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائى،وقال انه تم التنسيق الكامل مع القسم القنصلى لمتابعة اصدار تأشيرة الخروج النهائى من ادارة الوافدين وعودة تلك العمالة إلى مصر،موضحاً أن الطلبات المتبقية،وعددها 105 طلباً تحت الفحص الأن .

وفي ذات السياق أوضح أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، في تقريره أنه بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تم إنهاء إجراءات الخروج النهائي لعدد 20 من أصل 29 طلب من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية اقامتهم،موضحاً انه بعد بمراجعة مكتب عمل الرياض،جرى الإنتهاء من إصدار الموافقة على تأشيرة الخروج النهائي النظامية للأعداد التي تمت الموافقة عليها ،وأنه تم رفض 9 طلبات، نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من العودة .