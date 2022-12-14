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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف مجموعة النيل ببطولة BAL لكرة السلة بمشاركة الأهلي

صدى البلد

أعلن مسؤولو رابطة دوري كرة السلة الإفريقي BAL برئاسة أمادو جاللو فال إسناد تنظيم مجموعة النيل إلى مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات مجموعة النيل ببطولة BAL، خلال الفترة من 26 وحتى 6 مايو المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وستشهد منافسات مجموعة النيل، مشاركة النادي الأهلي بصفته بطلاً لدوري السوبر المصري لكرة السلة.

كما قررت الرابطة إسناد تنظيم مجموعة الصحراء إلى السنغال، وستقام المنافسات خلال الفترة من 11 وحتى 21 مارس المقبل على صالة داكار أرينا.

وحددت رابطة BAL موعد النهائيات، حيث ستقام في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو على صالة كيجالي أرينا.

النادي الأهلي كرة السلة رواندا دوري السوبر حسن مصطفي بطولة BAL

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