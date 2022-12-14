مصر تستضيف مجموعة النيل ببطولة BAL لكرة السلة بمشاركة الأهلي

أعلن مسؤولو رابطة دوري كرة السلة الإفريقي BAL برئاسة أمادو جاللو فال إسناد تنظيم مجموعة النيل إلى مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات مجموعة النيل ببطولة BAL، خلال الفترة من 26 وحتى 6 مايو المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وستشهد منافسات مجموعة النيل، مشاركة النادي الأهلي بصفته بطلاً لدوري السوبر المصري لكرة السلة.

كما قررت الرابطة إسناد تنظيم مجموعة الصحراء إلى السنغال، وستقام المنافسات خلال الفترة من 11 وحتى 21 مارس المقبل على صالة داكار أرينا.

وحددت رابطة BAL موعد النهائيات، حيث ستقام في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو على صالة كيجالي أرينا.