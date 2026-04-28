مفيدة شيحة: مادة الثقافة المالية لتعليم الادخار فكرة خارج الصندوق

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة بتدريس مادة «الثقافة المالية»، وهي مادة جديدة تهدف إلى تعليم مهارات الادخار، مؤكدة أنها تعتمد على التعلم بالتجربة والتطبيق.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار وان»، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدخال هذه المادة بدءًا من المرحلة الثانوية، دون احتسابها ضمن مواد النجاح والرسوب، يعد خطوة مهمة، موضحة أن الطلاب المتفوقين فيها ستكون لديهم فرصة لفتح محافظ استثمارية خاصة بهم.

وأضافت مفيدة شيحة ، أن هذه الفكرة من شأنها أن تُسهم في إعداد جيل جديد من المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك من يفكر خارج الصندوق داخل وزارة التربية والتعليم.