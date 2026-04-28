رد فعل غير متوقع من بيراميدز بعد الفوز الكبير على الأهلي.. ماذا حدث؟

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز بالفوز الكبير على النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من “مجموعة التتويج” في المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة عبر “فيسبوك” صورة من أحداث المباراة، وعلّقت قائلة: "تحذير: الملف الذي استلمته للتو يحتوي على صورة ذات محتوى عاطفي عالٍ"، في إشارة ساخرة إلى نتيجة اللقاء.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.