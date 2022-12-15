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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح بالمرج

حبس
حبس

قررت المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 500 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بقصد الاتجار فيهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) .. حال تواجده بدائرة القسم  ، وعُثر بحوزته على ( 500 قرص مخدر - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار بها.

وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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