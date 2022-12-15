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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صعوبات التعليم المدمج.. دورة تدريبة اليوم بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، عن عقد دورة تدريبية بعنوان "صعوبات التعليم المدمج " 

وأوضح مركز التعليم المدمج أن مواعيد انعقاد الدورة سوف يكون يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر.

وعلي جانب آخر تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أول احتفالًا رسميًا بتخريج طلابها من دفعتي عامي 2020 و 2021 بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

بعد توقف عامين.. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تبدأ الاحتفال بتخريج طلابها

 الاحتفال سيقام الخميس، تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

سيقام الاحتفال في حرم جامعة القاهرة، حيث سيتوافد الطلاب لأخذ الصور التذكارية أمام مبنى الكلية، ثم تبدأ حركة المسار المعتاد، من الكلية إلى سلم قبة جامعة القاهرة، حيث سيأخذ طلاب الدفعتين الصور التذكارية مع بعضهم، بينما يصاحبهم فريق الموسيقى العسكرية.


وسينتقل الاحتفال إلى مسرح البالون، حيث تقوم الكلية، ممثلة في مجلسها وأعضاء هيئة التدرس، ورؤساء الأقسام، وفي حضور الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والأستاذة الدكتورة حنان  حسن وكيل الكلية، و السفيرعــادل المليجى، رئيس جمعية الخريجين ، بتكريم طلابها الخريجين من دفعتي عامي 2020 و 2021، ومنحهم شهادات التخرج من الكلية، وأخذ الصور التذكارية.

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