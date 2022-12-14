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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: يمكن أن يتحكم ولي الأمر في زمن دخول ابنه على الانترنت

تطبيقات
تطبيقات

أكد وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن  فكرة حجب اي تطبيق أو موقع في أي دولة يتطلب تحقيق مجموعة من العوامل ومنها الاتفاق مع المنصات المقدمة للتطبيق  بحجب ظهوره.

 

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خبير أمن معلومات: مصر شهدت طفرة في مجال التحول الرقمي

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خبير أمن معلومات: الـ8 سنوات الأخيرة شهدت طفرة في مجال التحول الرقمي

وقال وليد حجاج  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إن سي"،  :" هناك فارق بين المتابعة والاطلاع على المحتوى الذي يراه أبنائنا على  الهواتف المحمولة".


واضاف وليد حجاج:"  يمكن أن يتحكم  ولي الأمر في زمن الدخول على الإنترنت على الهواتف المحمولة وذلك عن طريق الدخول لاعدادات الشاشة  والتحكم في مدة التصفح على الأنترنت  والمواقع التي يمكن ادخلو لعلها والتي لا يجب الدخول عليها ".

 

وتابع وليد حجاج:" يمكن لولي الأمر تقنين وتحديد التطبيقات التي يقوم ابنائنا بالدخول  عليها  وتحميلها على الهواتف المحمولة".

 

وأكمل وليد حجاج :" حل مواجهة التحديات المتواجدة على تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة في تيك توك هو رفع معدلات الوعي لدى أبنائنا  بمخاطر هذا الأمر".

خبير أمن معلومات الانترنت تطبيقات اخبار التوك شو

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