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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: الأرجنتين ستفوز بكأس العالم

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، أن سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين تغييراته دائما متأخرة، مشيرًا إلى أن هناك حلول كثيرة على دكة بدلاء راقصي التانجو، وعليه الاستعداد بشكل قوي لمواجهة كيليان مبابي وديمبيلي جناحي منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب الأرجنتين عليه اللعب بـ5 مدافعين، لمواجهة الهجوم الفرنسي".

حلول ميسي للتتويج

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وأضاف: "ميسي يتحرك عكس اتجاه الكرة، ولديه دائما حلول غير متوقعة هو يسعى لتنفيذ الهجمات المرتدة، ووجوده دائما في وسط الملعب يشكل خطورة فور استلام الكرة، المنتخب الأرجنتيني ليس مميزًا في النواحي الدفاعية".

وواصل: "ميسي هو الحل الهجومي الأبرز في منتخب الأرجنتين، ولو في حالته سيكون هناك تفوق للأرجنتين في تلك المباراة".

وأكمل: "الأقرب للتوقعات في النهائي، تصب في مصلحة الأرجنتين، خصوصا بعد المباراة الماضية ميسي هو من سيحدد مجريات المباراة النهائية لكأس العالم".

وختم: "الارجنتين ستفوز بكأس العالم بكل ثقة، والمغرب ستفوز على  كرواتيا وتتوج بالمركز الثالث".

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