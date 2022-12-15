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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تدمر كل شيء أمامها

صدى البلد

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية تدمر كل شيء أمامها في المعارك الدائرة في الوقت الراهن.
وقال زيلينسكي، في كلمة له نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، :"لا يوجد هدوء على خط الجبهة .. لا يوجد شيء سهل وبسيط"، مضيفاً أن روسيا تدمر مدينة بعد مدينة في دونباس، مثل ماريوبول، وفولنوفاكي، وباخموت".
وفي الوقت نفسه، أثنى الرئيس الأوكراني على قيام قوات بلاده بصد هجوم روسي بمسيرات إيرانية الصنع.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية الرئيس الأوكراني

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