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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه أسيوط يتفقد الأعمال التنفيذية لــ13 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي

إستمرار أعمال تركيب
إستمرار أعمال تركيب وصلات الصرف الصحي بأسيوط

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية الخاصة بالمياه والصرف الصحي بمركز ابوتيج و الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.
اصطحب الشرقاوي عدد من مسئولي و مهندسي الشركة لمتابعة الاعمال التنفيذية الجاري تنفيذها بمركز ابوتيج و التي تصل إلي 1420 وصلة منزلية للمياه ضمن أعمال مد وتدعيم شبكات المياه والتي تصل إلى 45 كم شبكات   وأعمال الاحلال والتجديد الجارى تنفيذها أسفل خطة الرصف والتي تصل إلى11كم بأقطار مختلفة بقري ( الأقادمة، باقور، دوينة، الزرابي، النخيلة، دوينة، بني سميع) ، وعدد 13 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي  و عدد224 مطبق  و اعمال مد و تدعيم لشبكات الصرف الصحي تصل إلي 6 كم.

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وكلف رئيس مياه أسيوط  مسئولي  وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ الوصلات الجارى تنفيذها داخل القرى المستهدفة ، والحرص على معدلات وجودة الأداء التنفيذي للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، مشجعا الشركات والمقاولين الجدية في الأداء لنهو الأداءات التنفيذية وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها.

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