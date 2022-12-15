التموين: لجان استرشادية لتسعير الخضروات والفواكه بسوق العبور

قال الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين؛ إن قرار وزير التموين 330 لسنه 2017 ينص على ضرورة وضع أسعار السلع على الغلاف لكن بعض السلع لم يتيسر وضع الأسعار عليها مثل العلافة والأسماك وغيرها.

أضاف عبد المنعم خليل- خلال مدخله هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج الثامنه صباحا- ان وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عملت على توعية الشعب ووضع الأسعار على العبوات لأن الشعب كله مستهلك؛ اما بالنسبة للسلع التي يصعب وضع الأسعار عليها، فيكون بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالإضافة إلى وجود لجان في سوق العبور لتحديد أسعار إسترشادية للخضروات والفواكه .

وأوضح أن سيلتزم التجار بوضع قائمة للأسعار سواء كان كشك أو محلات كبيرة لعدم التلاعب في الأسعار ومن يخالف ذلك سيؤدي إلى سحب الرخصة وغلق المحل التجارية ومصادرة البضاعة لأن شعارنا لا للمغالاة في الأسعار.