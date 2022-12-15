انطلاق مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس الإبتدائية بالمنوفية السبت المقبل



أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية " التقزم – السمنة - الأنيميا "لأطفال المدارس الإبتدائية التابعة للقطاع الريفي يوم السبت المقبل .

واكد على تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال المبادرة والوصول لكافة الأطفال المستهدفة بكافة القري بالمحافظة مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن وخاصة أطفال المدارس من أجل غد أفضل للأجيال القادمة .



ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالتجاوب مع المبادرة الرئاسية حفاظا على صحة أبنائهم وعلاج سوء التغذية عند الأطفال .