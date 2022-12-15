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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالحكومة

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" .            

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة حيث قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه وتمكن خلال ذلك من النصب على المُبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه..

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأموال العامة توفير فرص عمل الجهات الحكومية النصب

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