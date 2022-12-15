اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. الداخلية توزع المساعدات العينية على المواطنين بالمستشفيات

واصلت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان توجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من (المستشفيات والمناطق الحضارية الجديدة) بمحافظتى القاهرة والجيزة ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات .

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