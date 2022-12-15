عزيز الشافعي يتحدث عن "ولاد الناس" في "عيش سعيد".. غدا

يحل الملحن عزيز الشافعي، ضيفا غدا الجمعة الساعة الثالثة عصرا علي برنامج "عيش سعيد"، وتتضمن الحلقة عدد من المفاجآت ويتحدث عن نجاح أغنيته الأخيرة "ولاد الناس" بالإضافة لكواليس العمل مع نجوم الفن وتفاصيل أعماله القادمة.

برنامج " عيش سعيد"، يقدمه كلًا من : إيهاب صالح، وسها رضا، ولينا صالح كل أسبوع من الخميس إلى الأحد الساعة الثالثة عصرًا على Etc tv، رئيس التحرير البرنامج ندى إمام، مسئولة الملف الفني بالبرنامج يارا أحمد، وإخراج على سعودي.



طرح الفنان عزيز الشافعي أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان «ولاد الناس»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث تعد عودة بعد توقفه مدة طويلة عن طرح أغاني بصوته، اذ كانت أخر أغنية بصوته هي «لحقتي» التي طُرحت في 2014.

أغنية «ولاد الناس» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، فوتوجرافر شريف مختار، وإنتاج لامب ستوديوز التابعة لشركة أوريجنالتي فور ميديا برودكشن، توزيع رقمي شركة قنوات. الفيديو كليب تم تصويره في مدينة طرابلس في لبنان، من إخراج مصطفى عامر.

وكانت أغنية «لحقتي» التي طرحها عزيز الشافعي في 2014، تنتمي لنوعية الأغاني الدرامية، وكأنها فيلم قصير يعبر عن حالة عاشق تركته حبيبته وارتبطت بشخص غيره في مدة قصيرة، والأغنية من توزيع أحمد إبراهيم، وتريات تامر غنيم، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج حسام الحسيني.