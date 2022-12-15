خالد الدرسي يطلق أغنية "أرتجف برداً".. وتصويرها قريباً بتونس وفرنسا

أنتهي الشاعر الليبي خالد على الدرسي والمطرب التونسي أحمد الرباعي، من تسجيل أغنية "أرتجف بردا" التى بدأ الشاعر الليبيى فى كتابتها بالمانيا ثم استكمل كتابتها حيث يقيم حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُشار إلى أن الفنان الراحل الصديق مخلوف بدأ في تلحين كلمات الأغنية قبيل رحيله عام 2021 م، وأكمل تلحينها الموسيقار التونسي أنيس الغربي وهى من توزيع خالد الكلبوسي.

وتقول كلمات الأغنية ارتجف بردًا أموت قلقًا شُلت كل حركاتي في الأفق توقفت نظراتي على الجليد الصلد نقشت أبياتي انفخ بين أصابعي لتجري الدماء أنفاسي تخرج مني كراية بيضاء.

ارتجف بردًا أموت قلقًا احتاجك احتاجك في اللحظة عدة مرات ثلج هاطل وليل أخفى الطرقات احتاجك كهوية لشخصي تعرفني تدركني إن مت فقيد أنا لا أخشى الجليد ولا أخشى الخطر ولا أخشى الخطر المتقارب نحوي لكن أخشى أن أندثر أن أتبعثر أن أذوب فوق الجليد ارتجف بردًا ارتجف بردًا.

ومن المنتظر أن يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب قريبًا ما بين تونس وفرنسا حيث يستعد دكتور فاخر أحكيمة عميد أكاديمية الموسيقي بمدينة سوسة التونسية والمشرف العام على الأغنية مع باقي فريق عمل التصوير المكون من مخرج الفيديو كليب مع مدير التصوير من معاينة أماكن التصوير لأختيار الأنسب منها لتعبر عن أجواء كتابة القصيدة والحالة التى تعبر عنها.

يذكر أن الأغنية سوف يتم أذاعتها على مختلف القنوات الفضائية الليبية والعربية فور الأنتهاء من تصويرها.