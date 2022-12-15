هند صبري: المغرب هي بطل العالم

حرصت الفنانة هند صبري، على توجيه رسالة لمنتخب المغرب، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وعلقت هند صبري، قائلة: “ بالنسبة لي و لملايين من الناس، المغرب هي بطل العالم ، لأن مفهوم البطولة يتعدّى الربح و الخسارة الوقتية. مفهوم البطولة هو التغلّب على العقبات و التحدّيات و المعتقدات البالية التي تحدّد طموحنا”.

وتابعت قائلة :"المغرب كسرت حاجزا نفسيا كبيرا و اعتقادا بأن القارة الأفريقية لا مكان لها في النهائيات الكبرى.. المغرب لعبت ضد بطل العالم ندّا لندّ ، إلى آخر لحظة، لم تنهزم الفرقة نفسيا ، لم تنكمش أمام أكبر لاعبي العالم ، لم تلعب بعقدة النقص التي تعوّدتها قارّتنا.. مباراة البارحة ستخلّد كنقطة تحوّل في روح الرياضة الافريقية".

كما أضافت: “ لذلك فريق المغرب هو بطلي. مبروك للمدرّب العبقري وليد الركراكي الذي بنى عقلية جديدة لأجيال قادمة . مبروك لكل لاعبي فريق المغرب و لكلّ المغاربة و العرب و الأفارقة هذا الإنتصار . نعم انه انتصار كبير .. و العاقبة للّي جاي”.

يذكر أن حرصت الفنانة هند صبري، على نعي الإعلامي الراحل مفيد فوزي بكلمات مؤثرة.

وكتبت هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “رحل اليوم عن عالمنا واحدا من المحاورين والصحفيين الكبار رحم الله الأستاذ مفيد فوزي وخالص العزاء لابنته حنان مفيد فوزي”.