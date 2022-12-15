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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري: المغرب هي بطل العالم

هند صبري
هند صبري

حرصت الفنانة هند صبري، على توجيه رسالة لمنتخب المغرب، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

 

وعلقت هند صبري، قائلة: “ بالنسبة لي و لملايين من الناس، المغرب هي بطل العالم ، لأن مفهوم البطولة يتعدّى الربح و الخسارة الوقتية. مفهوم البطولة هو التغلّب على العقبات و التحدّيات و المعتقدات البالية التي تحدّد طموحنا”.

وتابعت قائلة :"المغرب كسرت حاجزا نفسيا كبيرا و اعتقادا بأن القارة الأفريقية لا مكان لها في النهائيات الكبرى.. المغرب لعبت ضد بطل العالم ندّا لندّ ، إلى آخر لحظة، لم تنهزم الفرقة نفسيا ، لم تنكمش أمام أكبر لاعبي العالم ، لم تلعب بعقدة النقص التي تعوّدتها قارّتنا.. مباراة البارحة ستخلّد كنقطة تحوّل في روح الرياضة الافريقية".

من القطار.. شاهد أحدث ظهور لـ هند صبري عبر انستجرام

هند صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

كما أضافت: “ لذلك فريق المغرب هو بطلي. مبروك للمدرّب العبقري وليد الركراكي الذي بنى عقلية جديدة لأجيال قادمة . مبروك لكل لاعبي فريق المغرب و لكلّ المغاربة و العرب و الأفارقة هذا الإنتصار . نعم انه انتصار كبير .. و العاقبة للّي جاي”.

يذكر أن حرصت الفنانة هند صبري، على نعي الإعلامي الراحل مفيد فوزي بكلمات مؤثرة.

 

وكتبت هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “رحل اليوم عن عالمنا واحدا من المحاورين والصحفيين  الكبار رحم الله الأستاذ مفيد فوزي وخالص العزاء لابنته حنان مفيد فوزي”.

هند صبري الفنانة هند صبري المغرب الإنستجرام مفيد فوزي

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