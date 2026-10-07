أرسنال يمدد عقد ميكيل أرتيتا حتى 2030

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تمديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، ليستمر في قيادة الفريق حتى عام 2030، في خطوة تعكس رغبة إدارة النادي في مواصلة العمل تحت قيادته خلال السنوات المقبلة.

وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في ديسمبر 2019، ونجح منذ ذلك الحين في قيادة الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، إلى جانب الفوز بالدرع الخيرية.

كما قاد المدرب الإسباني أرسنال للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الأخيرة، واستعادة مكانه بين كبار الأندية في إنجلترا وأوروبا، مع المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويواصل أرتيتا قيادة أرسنال خلال موسم 2026-2027، وسط طموحات النادي بالمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، بعدما أصبح المدرب الإسباني صاحب الدور الرئيسي في مشروع الفريق خلال السنوات الماضية.

ويمثل تمديد عقد أرتيتا حتى 2030 استمرارًا للاستقرار الفني داخل أرسنال، مع تمسك إدارة النادي بمشروع المدرب الإسباني ورؤيته لبناء فريق قادر على المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.