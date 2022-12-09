هند صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

و تألقت هند صبري بإطلالة متميزة معتمدة علي الميكب الناعم الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها.



يُذكر أن النجمة هند صبري، روجت لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت “صبري” عبر الأغنية معلقة: “أغنية ديس #فضل_ونعمة الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.