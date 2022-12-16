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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 12 مليون قرص أدوية مجهولة المصدر بالجيزة

ادوية
ادوية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات ضبط مالك مخزن لتجارة المكملات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 2,125,000 مليون قرص أدوية "تخسيس – نحافة – مكملات غذائية" – 25000 أنبول هرمونات ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
 

وزارة الداخلية شرطة التموين المكملات الغذائية أدوية مجهولة المصدر الرقابة على الاسواق

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