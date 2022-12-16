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رئيس التحرير
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تعليم

تكنولوجيا التعليم حلوان تناقش رسالة دكتوراه لتصنيع سبيكة الألومنيوم المستخدمة في الطائرات

تكنولوجيا التعليم
تكنولوجيا التعليم حلوان تناقش رسالة دكتوراه لتصنيع سبيكة الأ

كشفت دراسة رسالة دكتوراه نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان للباحث فتحى عبدالحميد نوح ، بعنوان " لدراسة  تأثير شرائح الجرافين النانومترية وعملية الدرفلة على البنية المجهرية والخصائص الميكانيكية لمتراكب الألومنيوم نحاس النانومترية – وتطبيقاتها التعلمية " .

وتناولت دراسة رسالة الدكتوراه التى نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تطوير عملية تصنيع سبيكة الألومنيوم 2219 باستخدام تفنية النانو تكنولجى التي يتم انتاجها لتستخدام في الطائرات وصواريخ الفضاء والاقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية " .

تهدف الدراسة إلي تطوير سبيكة الألومنيوم 2219 التي لها أهمية كبيره جدا في مجال صناعة الفضاء مما يجعل لمصر دور فعال وقوى مستمر في مجال علوم الفضاء .

حيث تم استخدام طريقة التصنيع الحديثة ( تكنولجيا المساحيق المعدنية ) لأول مرة في عملية تصنيع السبيكة المستهدفة مما يجعل لذلك جدوى اقتصادية كبيرة ، وتم من خلالها النجاح في إضافة عنصر الجرافين لأول مره الى هذه السبيكة بنسب كبيرة تصل الى 1.5 % ، وذلك من خلال تحويل المواد المعدنية والسيرميكية الى حجم النانون والعمل على دمجها عن طريق خلطها باستخدام مطحنة ميكانيكية لمدة كبيره مع وجود مادة الهكسان التي تعمل على منع تراكم وتجمع المواد النانو مع بعضها .

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تم تحديد افضل ضعط مناسب لعملية التصنيع وكان في حدود 600 ميجا بسكال ، ثم تبعها عملية التلبيد التي استخدم فيها في تفريخ هواء عند درجة حرارة 565درجة مئوية ، تم انتاج مجموعتين من المنتج عند نسب مختلفة من الجرافين واجراء اختبار الكثافة للتاكد من سلامة عملية التصنيع .

تم اجراء عملية الدرفلة على الساخن للمجموعة الثانية عند درجة حرارة 480 درجة مئوية والتي نتج عنها تحسن كبير للخصائص الميكانيكة لسبيكه الألومنيوم حتى العينة السادسة التي تحتوى على 1.5% جرافين .

واظهرت النتائج توزيع متجانس لعناصر المتراكب ( العينات ) وعدم وجود تشوهات عن حدود الالتحام بين المواد السيراميكية والالومنيوم ، كما هناك طفرة في تحسن الخواص الميكانيكية بشكل عام حتى العينة المحتوية على 1.5% جرافين .

وناقشت الرسالة برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، وكانت الرسالة تحت إشراف:
الدكتور  طاهراحمد البيطار استاذ التشكيل الميكانيكي والمعالجة الحرارية - مركز بحوث وتطوير الفلزات – حلوان، والدكتورة أميمة عبد الجواد القاضى أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا المساحيق المعدنية - مركز بحوث وتطوير الفلزات - حلوان، والدكتورة حسام محمد يحيى استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الانتاج - كلية  التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان، والدكتورة خالد عبدالواحد كمال مدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان.

كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة مـن:
الدكتور طاهراحمد البيطار                                            (رئيساً ومناقشا)
استاذ التشكيل الميكانيكي والمعالجة الحرارية - مركز بحوث وتطوير الفلزات - حلوان
الدكتور  أميمة عبد الجواد القاضى                                 ( مشرفا ومناقشا)
      أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا المساحيق المعدنية - مركز بحوث وتطوير الفلزات - حلوان
الدكتور  محمد عبدالسلام على                                              (مناقشا)
أستاذ التصميم وهندسة الإنتاج – كلية الهندسة – جامعة عين شمس
الدكتورة عزة محمد عبدالسميع                                              (مناقشا)
أستاذ المناهج وتعليم الرياضيات – كلية التربية – جامعة عين شمس
الدكتور حسام محمد يحيى                                                 ( مشرفا ومناقشا)
استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الانتاج - كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان

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