آخر موعد لتلقي التماسات مواعيد الامتحانات..زراعة عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب









أكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن آخر موعد لتلقى التماسات تعارض مواعيد الامتحانات لجميع البرامج يوم الاثنين الموافق 19/12/2022 الساعة 2 ظهرا بشئون الطلاب.





قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية قامت بإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب مرحلة الليسانس، علي أن تبدأ في شهر يناير المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة عين شمس



ووجه “جلال”، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، رسالة عاجلة للطلاب بأنه يجب على الالتزام بالمواعيد، لأنه لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان إلا في حدود 10 دقائق فقط.

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقَ التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات، والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

وأضاف أن إدارة شؤون التعليم والطلاب سوف تقوم بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، ويتم إعلانها قبل موعد أول اختبار بثلاثة أسابيع، وأن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار.