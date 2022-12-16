ارتفاع حجم السيولة المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.851 مليار ورقة منفذة على 514 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.477 مليار ورقة منفذة على 453 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” المحدد النسب لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال الأسبو المنقضي بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 15141.55 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 2864.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.84% ليغلق عند مستوى 4214.35 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 18178.10 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.