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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محيي إسماعيل: "بخاف من الموت وعمري ما حضرت جنازات بسبب القبر"

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل

أكد الفنان الكبير محيي اسماعيل، أنه يخاف من الموت ولا يحضر أي جنازات طوال عمره وهذا خطأ في تكوينه الشخصي، قائلا: "عندي خوف من الموت ومش بحضر جنازات في حياتي وهذا خطأ في تكويني الشخصي لأنني أخاف الموت ولحظات الموت".

وكشف الفنان محيي اسماعيل، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن سبب خوفه من الموت والجنازات، قائلا: "مرة واحد ضحك عليا وطلب مني أنزل معاه مقبرة وأدفن معه، وشفت المقبرة من جوه وطلعت فاقد الوعي ومن ساعتها حرمت أحضر الجنازات".

واعترف الفنان محيي اسماعيل، بإهداره الكثير من الفرص طوال حياته الفنية، متابعا: "فات مني فرص مهولة لكني لا أندم، وأنا جاي في رحلة وماشي وهسيب كل شيء وييجي آخر يستمتع، وأنا مستغني وطول عمري مستغني عن كل شيء والتوازن مطلوب والتعايش بهدوء أحلى".

محي إسماعيل حبر سري أسما إبراهيم الموت اخبار التوك شو

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محيي إسماعيل: "بخاف من الموت وعمري ما حضرت جنازات بسبب القبر"

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