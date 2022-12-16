رجاء خاص من شبانة لـ اتحاد الكرة بشأن بطولة السوبر المصري

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن اقامة بطولة كأس السوبر المصري، فكرة جيدة، لكن علينا معرفة بعض الامور أولًا، ومنها المداخيل المالية للأندية والفائدة التي تعم على الكرة المصرية من جراء تعديل شكل البطولة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "في اسبانيا قرروا تنظيم كأس السوبر من 4 أندية لزيادة المداخيل المالية، ولم يتحدث أحد عن وجود حروب ضد أندية، لان هناك محاولات مستمرة للتطوير".

وأضاف: "السعودية وقع عقود استضافة السوبر الاسباني لمدة 10 سنوات، وفي الموسم الواحد يحصلون على 30 مليون يورو، والبعض وقتها أشاع أن بيكيه لاعب برشلونة السابق، لديه شركة تعمل مع روبياليس رئيس الاتحاد، وتم وضع لائحة بمنع أي رياضي من امتلاك شركة تعمل في المجال الرياضي".

وواصل: "اتحاد الكرة المصري قرر اقامة البطولة من 4 أندية، لكن مسئولي الجبلاية عليهم توضيح الفائدة التي ستعم على الكرة المصرية والأندية من جراء المشاركة في البطولة، نريد معرفة الجوائز التي سيحصل عليها كل نادٍ من وراء تلك البطولة".

وأكمل: "على اتحاد الكرة توضيح كافة الأمور، ولو يتم إيضاح النظام والمداخيل، فنرفض إقامة البطولة من الأساس، ولا نريد تكرار ما حدث في أزمة مباراة مصر وبلجيكا الودية".

وختم: "40% من إيرادات كرة القدم تنتفخ فيهم جيوب بعض الأشخاص.. وهناك أمثلة كثيرة على الوكلاء ومسئولين في أندية، هناك منظومة تحتاج للتعديل فورًا".