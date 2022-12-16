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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات المفتوحة لإذاعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.. اعرف التردد

صدى البلد

يترقب عشاق وجماهير الكرة العالمية مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد ١٨ ديسمبر علي استاد لوسيل. 

 

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا 

 

وتقام مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية على ملعب لوسيل المونديالي .

 

 

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين 


أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات الدور النهائى عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HD ضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم تنقلها عبر القناة المفتوحة.

 

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا 

قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1على القمر الصناعي عرب سات: 12254- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات المفتوحه لنهائي كأس العالم بين الارجنتين وفرنسا 

قناة الرياضية المغربية

Arryadia TNT HD

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في  نهائي كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

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تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين مجانا
القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم على القمر التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

كأس العالم الأرجنتين القنوات الناقلة المونديال النايل سات المغرب فرنسا

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