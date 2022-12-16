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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الممثل عمر شرقي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بين السطور"| خاص

محمد علاء وعمر شرقي
محمد علاء وعمر شرقي

كشف الممثل الشاب عمر شرقي تفاصيل دوره ومشاركته في مسلسل "بين السطور"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي وصبا مبارك وناردين فرج، ومحمد علاء "جاميكا". 

وقال عمر شرقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها يقدم دور مغني راب في مسلسل بين السطور، ويلعب دور شقيق محمد علاء نظرا للتشابه الكبير بينهما في الشكل، ويشارك بمشاهد عبر 30 حلقة في العمل. 

وأوضح عمر شرقي أن العمل لن يلحق بدراما رمضان 2023، كما أعلن من قبل، لكنه سيعرض فيما بعد عبر منصة شاهدة وقنوات mbc، معبرة عن سعادته بهذا الدور الذي يعد أول بطولة حقيقية له. 

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور"  في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

شارك عمر شرقي في العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية، كان آخرها مسلسل اتزان مع اتزان مع صدقي صخر وركين سعد، ونبيل عيسى وعدد من النجوم الشباب. 

وتقوم ركين سعد خلال أحداث المسلسل بشخصية رحمة، والتي تحاول استرجاع اتزانها النفسي، بعد الصراعات العائلية التي مرت بها وأضرت بعلاقتها مع زوجها وابنها، لتبحث في دفاتر الماضي عن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يساعدها.

كما قدم عدد من المسلسلات في وقت سابق، منها لمس أكتاف، أبو عمر المصري، وكأنه امبارح، وشارك أيضا في أفلام منها ديدو والكويسين وباب معزول. 

عمر شرقي بين السطور احمد فهمي دراما رمضان صدقي صخر

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